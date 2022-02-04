Названы самые экологически чистые супермаркеты

Британский Waitrose и немецкий Lidl стали самыми экологически чистыми супермаркетами. Они заняли первые строчки списка благодаря низким выбросам парниковых газов и строгой политике в отношении использования пластика. Рейтинг составила компания Which?, сообщает The Guardian.

Экологически чистой также назвали британскую сеть Asda. Ниже расположились британские магазины Sainsbury's и Tesco. Шестую и седьмую строчки списка заняли британский супермаркет Morrisons и немецкий Aldi соответственно. Оставшиеся места распределили между Co-op, Ocado, Marks & Spencer и Iceland.

По данным исследователей, Marks & Spencer оказался в нижней части рейтинга из-за широкого использования пластика по сравнению с другими супермаркетами. Компания также не предоставила данные о пищевых отходах. У Iceland аналитики отметили использование возобновляемых источников энергии, однако у компании относительно большие выбросы парниковых газов. Лидером по переработке пластика стал Co-op, в переработке отходов первая позиция у Ocado.

Ранее неожиданную меру для спасения планеты ввел британский супермаркет Morrisons — компания предложила покупателям нюхать молоко, чтобы понять, годится ли оно для употребления. Таким способом сеть хочет отказаться от маркировки срока годности и предотвратить выбрасывание миллионов литров свежего молока.