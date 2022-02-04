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Звездный стилист раскрыла пять главных модных трендов 2022 года

Звездный стилист посоветовала носить яркие туфли и монохромные образы весной 2022 года

Фото: Arthur Arbesser

Звездный стилист Николь Чавес раскрыла пять главных модных трендов 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear.

Так, например, в список вошли туфли на невысоком каблуке с открытым мысом. Эксперт посоветовала не бояться экспериментов и выбирать обувь ярких цветов или модели с интересными деталями, например, шнуровкой или необычным каблуком. Помимо этого женщина подчеркнула, что в моду возвращаются туфли, босоножки и сандалии на платформе. «Мне нравится, что их можно стилизовать с носками», — добавила она.

По словам Чавес, ближе к весенне-летнему сезону самым актуальным цветом будет белый. Стилист рекомендовала носить монохромные образы, разбавляя их большим количеством аксессуаров.

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Вязанная крючком одежда также будет актуальна в 2022 году. Речь идет о пляжных платьях, топах и бикини. «Я выросла в 70-х, потому это напоминает мне о моей маме и вещах, которые мы носили раньше», — объяснила Чавес.

Наконец, одним из самых смелых трендов модный эксперт назвала сочетание различных принтов в одном образе. Например, клетчатую одежду можно носить вместе с полосатой, а вещи с цветочным рисунком предлагается сочетать между собой.

Ранее в феврале журналисты Page Six перечислили главные тренды 2022 года. В моду войдут предметы гардероба, на которые нанесены логотипы именитых брендов. Помимо этого, в нынешнем сезоне популярность обретет искусственный мех, оверсайз-одежда и гендерно-нейтральные вещи.

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Айсель Эюбова
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