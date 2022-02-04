Пользователи сети назвали самые красивые достопримечательности мира

Самой красивой достопримечательностью мира назван мост Золотые Ворота в Сан-Франциско. Об этом пишет Express со ссылкой на рейтинг, составленный туристическим ресурсом ParkSleepFly.

Эксперты проанализировали мнения пользователей сайта для путешественников Tripadvisor и смогли определить, какие локации получают наибольшее количество восхищенных комментариев.

Лидером рейтинга стал мост Золотые Ворота в США с 3163 отзывами пользователей сети. Второе и третье места заняли Эйфелева башня во Франции и фонтан Треви в Италии, набрав 3107 и 3015 комментариев соответственно. Далее следуют живописный Эдинбургский замок в Шотландии (3091 отзыв) и Колизей в Италии (3051 отзыв).

В топ-10 также попали Тауэр и колесо обозрения «Лондонский глаз» (London Eye) в Великобритании, Лувр во Франции, Балтимор Эстейт (Biltmore Estate) и Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) в США.

Ранее, в январе, стало известно, что самым востребованным у путешественников туристическим направлением в мире в 2022 году признан Дубай. Вторым местом по популярности назван Лондон (Великобритания), на третьем месте разместился Канкун (Мексика). За ними последовали Бали (Индонезия) и Крит (Греция).