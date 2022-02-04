В российском регионе медики устроили «итальянскую забастовку»

В Башкирии врачи станции скорой помощи устроили «итальянскую забастовку» — сотрудники Ишимбайской центральной районной больницы начали работать только по инструкциям, не соглашаясь на дополнительные ставки, сообщает в пятницу, 4 февраля, портал «Ufacitynews.ru».

Еще в середине января российские медики потребовали начать полностью оплачивать им переработки, а также ликвидировать дефицит кадров. Позже профсоюз «Действие» от лица недовольных сотрудников анонсировал проведение «итальянской забастовки».

В ответ на это в Ишимбайскую ЦРБ прибыли представители Минздрава и Республиканского профсоюза работников здравоохранения. Они согласились пересмотреть условия коллективного договора. Медикам тогда предложили подписать этот документ, чтобы получить причитающиеся надбавки. Юрист предупредил, что эту процедуру должны выполнить все отделения больницы.

Вероятнее всего, к единому решению стороны не пришли, и уже 4 февраля медики начали бастовать. Координатор профсоюза, фельдшер скорой помощи Ишимбайской ЦРБ Рамиль Разяпов заметил, что при росте вызовов и заболеваний они согласны временно выезжать по одному сотруднику в бригаде. Мужчина заверил, что от выдвинутых требований медики отказываться не намерены. В свою очередь представители регионального Минздрава пояснили, что держат ситуацию на контроле.

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