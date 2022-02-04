Ведущий «Модного приговора» изменил стиль из-за травли в сети

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев изменил стиль из-за критики недоброжелателей в интернете. Об этом он рассказал в интервью, которое появилось на YouTube-канале «Модный подкаст».

По словам Васильева, он вынужденно отказался от любимых аксессуаров — шарфов и бабочек — из-за травли в сети. «Подумал, если требуется, то обойдемся без этники, шарфиков. Теперь и бабочки не ношу. Вообще это из-за издевок троллей, которые обвиняли меня в обилии шарфиков и бантиков. Теперь вам фиг! Надо будет — в футболочке посижу», — признался историк моды.

Эксперт также отметил, что не любит носить кроссовки, поскольку не считает эту обувь удобной или эстетичной. Васильев появляется в них во время съемок, так как его показывают в кадре, а кроссовки — популярная обувь. Говоря о трендах, мужчина заявил, что мог бы носить модные ожерелья в виде цепей, но не делает этого, так как «не любит вес».

В декабре Александр Васильев перечислил главные тренды 2022 года. В первую очередь эксперт порекомендовал обновить гардероб базовыми вещами, так как их, по его мнению, легко сочетать между собой. Актуальной одеждой он назвал водолазки черного, бордового, темно-зеленого, синего, белого или кремового цветов, а также различные брюки, джинсы, пуловеры, кардиганы и жакеты.