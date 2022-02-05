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Геополитическую ситуацию в мире сравнили с подготовкой к третьей мировой войне

Военный эксперт Жилин заявил, что все ситуации перед крупными военными конфликтами схожи

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что геополитическая ситуация в мире в настоящее время похожа на подготовку к третьей мировой войне. По его словам, если сравнивать довоенное время каждого из крупных военных конфликтов, то все они очень похожи между собой.

«Все ситуации перед крупными военными конфликтами похожи друг на друга. Дело в том, что все мировые войны затевались в переходный период, когда мир переходил из одной формации в другую, когда требовалось обнулить старые обязательства, разрушить старую экономику и перейти к новым источникам энергии. Поэтому ничего принципиально нового сегодня не происходит», — рассказал эксперт.

Он добавил, что надеялся на то, что подобным «обнулением» станет пандемия коронавируса, при которой будут списаны финансовые пузыри, а стороны освободятся от старых обязательств, но этого не произошло. Жилин уверен, что начало крупного военного конфликта стоит ожидать в двух возможных точках — из-за эскалации ситуации в Донбассе, либо из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО на восток является «историей большого успеха». По его словам, это способствовало распространению свободы и демократии в Европе.

Марина Совина
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