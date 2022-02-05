Россиян предупредили о «подводных камнях» при покупке банкротных квартир

Старший юрисконсульт «МИЭЛЬ» Анастасия Ромашова предупредила россиян о «подводных камнях» при покупке банкротных квартир и порекомендовала проверить, кто зарегистрирован или проживает в ней на момент сделки. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам юриста, такую недвижимость можно приобрести с хорошей скидкой. К банкротному жилью относится выставленное банком на торги или жилье человека, который сам инициировал и завершил процедуру банкротства.

Ромашова пояснила, что после решения суда квартиры выставляются на аукцион. Стартовую цену назначает оценочная комиссия, и иногда первоначальная выгода может раствориться в ходе торгов. «К тому же покупателю нужно запастись порцией терпения, так как придется регулярно и внимательно мониторить площадки залоговых аукционов в ожидании "своего" объекта», — добавила она.

Юрисконсульт порекомендовала обратить внимание на два пункта при покупке банкротного жилья: сняты ли все бывшие собственники с регистрационного учета к моменту сделки и проживают ли они там физически. Если люди прописаны, то снять их с регистрации можно только по решению суда, придется нанимать адвоката, а это дополнительная трата времени и денег, резюмировала эксперт.

Ранее адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин предупредил россиян о риске лишиться дачи из-за злоумышленников. По словам юриста, риски лишиться загородного дома зависят от финансово-экономической привлекательности объекта и расположения. Также злоумышленников может привлечь актуальность на рынке своей ценовой категории и количество потенциальных покупателей.

