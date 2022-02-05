Франция и Британия договорились продолжать разработку антироссийских санкций

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласны с тем, что урегулирования ситуации на Украине важно добиться дипломатическим путем. В опубликованном Даунинг-стрит сообщении отмечается, что представители государств после состоявшейся беседы договорились продолжать попытки устранить наблюдаемую напряженность, передает РИА Новости.

«Лидеры проинформировали друг друга о своих соответствующих обсуждениях с международными партнерами, включая визит премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться главным приоритетом», — отмечается в заявлении.

Макрон и Джонсон приняли решение, что Париж и Лондон продолжат разрабатывать пакет санкций на случай российского вторжения на Украину. Кроме того, представители двух стран также успели обсудить укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать. Он подчеркнул, что стране нужны добрососедские отношения с Украиной и с братским украинским народом.

Антонов также назвал кощунством обвинения западных стран в адрес России. По его словам, они направлены против Москвы в рамках неофициальной информационной войны. В качестве главного приоритета Запада Антонов назвал обеспечение повода для операций украинской армии против Донбасса.