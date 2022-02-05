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Великобритания направит сотни военнослужащих и танки в Эстонию в феврале

Великобритания направит 850 военнослужащих, танки и артиллерийские орудия в Эстонию

Фото: Steve Poston / Globallookpress.com

Лондон может направить дополнительный контингент военнослужащих в Эстонию в феврале, заявил британский посол в республике Росс Аллен, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ETV+.

Как уточнил дипломат, согласно плану, сотни солдат должны прибыть в страну в этом месяце. Аллен добавил, что британский полк, находящийся в Германии, готовится к переброске. «Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии», — подчеркнул он.

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Посол добавил, что срок пребывания дополнительного контингента в Эстонии будет зависеть от ситуации. По словам дипломата через два-три месяца британская и эстонская стороны оценят обстоятельства, безопасность в регионе и примут решение.

Ранее Великобритания заявила о планах удвоить переброску войск и техники в Эстонию для поддержки НАТО. В частности, правительство страны собирается удвоить численность войск и техники, которые направятся в Эстонию. Таким образом премьер Борис Джонсон хочет оказать поддержку НАТО.

Алия Шарафутдинова
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