Россия уличила США в двойных стандартах из-за Deutsche Welle

Посольство России в Вашингтоне обвинило главу пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса в двойных стандартах. Заявление диппредставительства опубликовано в его официальном Twitter-аккаунте.

Двойные стандарты

Россия уличила США в двойных стандартах из-за реакции Прайса на закрытие московского бюро телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Посольство напомнило, что санкции против DW стали ответными мерами на запрет спутникового и иных видов вещания немецкоязычного канала RT DE.

Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE? Посольство России в Вашингтоне

Ранее Прайс вступился за закрытый Deutsche Welle. Он заявил, что Вашингтон осуждает это решение Москвы.

США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle Нед Прайс Пресс-секретарь Госдепа

Заявление ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также прокомментировала ситуацию с закрытием в России Deutsche Welle. Ее представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала введение ответных санкций против СМИ несоразмерным и противоречащим принципам и обязательствам ОБСЕ в сфере свободы журналистики.

Я призываю российские власти пересмотреть свой подход и обеспечить, чтобы профессионалы СМИ могли продолжать выполнять свою важную общественную роль Тереза Рибейру Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Однако Рибейру предпочла не комментировать запрет на вещание RT DE в ФРГ. Она также ответила молчанием на тот факт, что меры против Deutsche Welle стали ответными на действия Германии.

Реакцию Рибейру постпредство России назвало проявлением непрофессионализма. В словах представителя ОБСЕ увидели «откровенную политическую ангажированность в оценке ситуации», поскольку она «возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны».

Закрытие Deutsche Welle в России

4 февраля в Москве закрылось бюро Deutsche Welle после соответствующего решения МИД России. Сотрудница телеканала Ирина Филатова призналась, что никто в редакции не ожидал таких действий со стороны властей.

Накануне, 3 февраля, Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle. Власти анонсировали закрытие корреспондентского пункта организации и аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, МИД России намерен инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании DW иностранным агентом.

Союз журналистов Германии обратился лично к президенту России Владимиру Путину и призвал его отменить санкции против Deutsche Welle. Глава организации Франк Ибералль (Frank Überall) назвал действия российских властей на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE «дешевой реакцией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла смешным призыв Союза, поскольку правительство ФРГ дистанцировалось от ситуации с RT DE, «кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы». Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ограничения российского правительства против Deutsche Welle могли стать еще более жесткими. «Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим», — отметил он.

Меры против RT DE

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание на немецком языке в Германии. В качестве причины власти назвали отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. Еще в конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе RT DE. Представители телеканала назвали действия MABB незаконными и заявили о планах добиваться пересмотра решения в судебном порядке.

