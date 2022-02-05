Тренер сборной Украины отреагировал на поражение от России на ЧЕ по мини-футболу

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Костенко прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата Европы от российской сборной. Его слова приводит Ассоциация футзала Украины.

Костенко выразил благодарность фанатам за поддержку на трибунах стадиона в Амстердаме. Он также отметил, что участие в подобном матче привлекло внимание к спорту и положительно скажется на его развитие на Украине. Костенко считает, что его команда смотрелась достойно в противостоянии с россиянами.

Сборная России оказалась сильнее Украины в полуфинале чемпионата Европы. Отечественные футболисты переиграли соперников со счетом 3:2. Тем не менее, за минуту до конца матча у Украины был шанс сравнять счет. Российский голкипер отразил пенальти.

Сборная России сыграет в решающем матче турнира с действующими чемпионами — Португалией. Украина поспорит за бронзовые награды в поединке против Испании. Оба матча пройдут 6 февраля.