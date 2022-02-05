Киев предложил Баку использовать свои газовые хранилища

Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку, в ходе мероприятия чиновник заявил, что подземные хранилища газа на Украине, а также Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Замминистра также предложил Азербайджану использовать свои газовые хранилища. По его словам, реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа на Украине могут помочь в увеличении поставок газа из Азербайджана в Евросоюз, а также дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион.

Демченков отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Киева в энергетической сфере, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также отметил, что Южный газовый коридор обещает преимущества транзита для большого количества стран.

Ранее Азербайджан и Япония предложили помочь Европе поставками газа при обострении конфликта на Украине. Японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что страна хотела бы «внести вклад в международное сообщество».