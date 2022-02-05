Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев предложил Баку использовать свои газовые хранилища

Замминистра энергетики Украины Демченков предложил Баку использовать газовые хранилища

Фото: Pixabay

Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку, в ходе мероприятия чиновник заявил, что подземные хранилища газа на Украине, а также Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Замминистра также предложил Азербайджану использовать свои газовые хранилища. По его словам, реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа на Украине могут помочь в увеличении поставок газа из Азербайджана в Евросоюз, а также дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион.

Демченков отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Киева в энергетической сфере, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также отметил, что Южный газовый коридор обещает преимущества транзита для большого количества стран.

Ранее Азербайджан и Япония предложили помочь Европе поставками газа при обострении конфликта на Украине. Японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что страна хотела бы «внести вклад в международное сообщество».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Си Цзиньпина
Россиян предупредили о возвращении дельта-штамма COVID-19
«Итальянка» в российском городе устроила ДТП и обвинила в аварии шлагбаум
Стало известно о «самом решительном упреке» в адрес Трампа
Россияне нашли «дверь из прошлого» в центре Москвы
Киев предложил Баку использовать свои газовые хранилища
Экономист назвал самый привлекательный рынок для «Газпрома»
Криптомайнеры спасут Техас от энергокризиса
Политолог рассказал о наглости «дурачка и болтуна» Джонсона
Роспотребнадзор назвал особенности постковидного синдрома после омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.