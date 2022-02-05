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КХЛ решила отменить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата

КХЛ решила отменить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и объявила пары плей-офф

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила отменить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и объявила пары плей-офф. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Чтобы плей-офф состоялся максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков с учетом текущей ситуации с пандемией, лига вынесет решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», — говорится в заявлении. Также отмечается, что следующий этап обещает быть упорным и непредсказуемым, так как явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина нет.

По новым правилам в плей-офф прошло 16 команд. Их определили по проценту побед. Это связано с тем, что клубы провели разное количество матчей.

В Западной конференции СКА сыграет против минского «Динамо», «Йокерит» — против «Спартака», ЦСКА — против «Локомотива», а московское «Динамо» — против «Северстали». В Восточной конференции «Металлург» встретится с «Барысом», «Трактор» — с «Нефтехимиком», «Ак Барс» — с «Авангардом», а «Салават Юлаев» — с «Сибирью».

Стадия плей-офф начнется 1 марта. Победитель серии станет обладателем Кубка Гагарина.

Дарья Коршунова
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