Российские новинки вооружения показали на учениях в Белоруссии

Российские военные продемонстрировали работу новинок вооружения в ходе союзных учений в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В частности, была показана боевая машина десанта «БМД-4» со встроенным противоракетным комплексом «Аркан». Утверждается, что его электронная система наведения способна поражать цели даже при дымовой завесе.

Также журналисты обратили внимание на новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», который наводится на цель по лазерному лучу. При этом новая модификация ПТРК способна работать как в ручном режиме, так и в автоматическом, по системе «выстрелил и забыл».