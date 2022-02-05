Начало войны на Украине назвали последним шансом США удержать Европу

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что для США крайне важно называться главной мировой державой, однако без влияния на Европу этого не получится. А поскольку Европа начала понемногу выходить из сферы влияния Штатов, их последний шанс остаться гегемоном и удержать союзников — разыграть кровавую пьесу на Украине.

«Проект, чтобы Европа вновь стала проамериканской, была подчинена — его никто не отменял. Потому что США без Европы — это не великая держава, это не мировой гегемон. Да, Европа является экономическим конкурентом США, и США все время держали руку на горле Европы, чтобы периодически осаживать ее. Но сейчас Европа, благодаря Китаю, благодаря сотрудничеству с Россией, вырывается из-под такого подчинения», — заявил эксперт.

Для того, чтобы это сделать, есть только один способ, отметил Леонков, — устроить войну на Украине. Но и здесь американцы столкнулись с проблемами. Москва отвечает на провокации, но не собирается воевать, а на Совбезе ООН Китай поддержал позицию России по ситуации на Украине, что еще больше осложняет дело. Однако, Вашингтон будет продолжать свои попытки за неимением иного выхода, подытожил он.

Ранее политолог Михаил Погребинский рассказал, что, несмотря на ожидаемый спад эскалации ситуации вокруг Украины после жесткой риторики некоторых сторон, заметных улучшений так и не было. Он объяснил, что Запад намеренно действует таким образом, что с ним становится невозможно договориться.