Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названы причины «нервного срыва» Зеленского

Военный эксперт Евсеев заявил, что Зеленский находится в состоянии нервного срыва

Фото: Globallookpress.com

Военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский вынужденно находится в состоянии длительно сохраняющегося стресса и назвал причины его нервного срыва.

«Сам Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва, потому что он не знает, что делать. Если Россия нападает, то понятны его перспективы. Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет в никуда. Поэтому и возникают утечки в CNN, что у него был тяжелый разговор с Байденом», — заявил эксперт.

Однако он отметил, что главу Украины можно понять. Некоторые группы влияния из США ждут, чтобы он начал войну, а решить ситуацию с Донбассом «по-плохому» ему не даст Россия, поскольку там проживает 700 тысяч ее граждан. В отчаянии он пытается найти хоть какие-то выходы из сложившейся ситуации и иногда предпринимает странные действия, вроде вывоза из Киева секретных документов, подытожил Евсеев.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный рассказал, что Владимир Зеленский не посетил открытие Олимпийских игр в Пекине из-за «запрета» США. Как напомнил политик, Олимпиада всегда считалась символом мира, и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие игр. Однако сейчас некоторые страны Запада призвали бойкотировать спортивное состязание в Китае.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол Антонов объяснил цель обвинений Запада в адрес России
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Российские штурмовики Су-25СМ перебазировались в Белоруссию
Переехавший на Бали россиянин рассказал о жизни в «столице третьеглазых»
Россиян предупредили о лишении водительских прав при приеме ряда лекарств
Названы причины «нервного срыва» Зеленского
Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности и красоты
Россиян предупредили о «подводных камнях» при покупке банкротных квартир
Россия обвинила США в двойных стандартах из-за Deutsche Welle
В России оценили значение восстановления исключений из санкций США для Ирана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.