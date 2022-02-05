Названы причины «нервного срыва» Зеленского

Военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский вынужденно находится в состоянии длительно сохраняющегося стресса и назвал причины его нервного срыва.

«Сам Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва, потому что он не знает, что делать. Если Россия нападает, то понятны его перспективы. Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет в никуда. Поэтому и возникают утечки в CNN, что у него был тяжелый разговор с Байденом», — заявил эксперт.

Однако он отметил, что главу Украины можно понять. Некоторые группы влияния из США ждут, чтобы он начал войну, а решить ситуацию с Донбассом «по-плохому» ему не даст Россия, поскольку там проживает 700 тысяч ее граждан. В отчаянии он пытается найти хоть какие-то выходы из сложившейся ситуации и иногда предпринимает странные действия, вроде вывоза из Киева секретных документов, подытожил Евсеев.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный рассказал, что Владимир Зеленский не посетил открытие Олимпийских игр в Пекине из-за «запрета» США. Как напомнил политик, Олимпиада всегда считалась символом мира, и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие игр. Однако сейчас некоторые страны Запада призвали бойкотировать спортивное состязание в Китае.