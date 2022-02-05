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В Польшу прибыли дополнительные американские войска

Американские десантники прибыли в аэропорт Жешув-Ясенка для размещения в Восточной Европе

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Дополнительные войска Соединенных Штатов прибыли в Польшу для последующего размещения в Восточной Европе. Об этом сообщает агентство РАР.

Отмечается, что самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантных дивизий прибыл в аэропорт Жешув-Ясенка. В дальнейшем войска будут дислоцироваться в Польше.

Американские десантники уже действовали вместе с польскими военнослужащими во время зарубежных миссий и совместных учений.

Еще 300 человек из состава 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли в Германию, для размещения на американских базах. Переброска была осуществлена с помощью транспортной авиации ВВС США и самолетов C-17 Globemaster.

До этого постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов подчеркивал, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Украине к силовому решению ситуации с ростом напряженности на границах. Он подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.

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Анна Щербакова
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