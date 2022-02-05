Названы оказавшиеся под угрозой из-за «вторжения» России на Украину компании

Возможная эскалация конфликта на границе с Украиной может ударить по экономике и компаниям по всему миру, застать врасплох ряд инвесторов и привести к стагфляции в Европе. Компании и банки, которые могут пострадать от «вторжения» России на Украину, назвали аналитики французской компании по управлению активами Amundi, пишет Bloomberg.

Под угрозой могут оказаться немецкие и восточноевропейские компании и банки, связанные с Россией, а также фирмы, чья значительная доля продаж приходится на российский рынок. Сильнее всего «вторжение» отразится на Восточной Европе, считают аналитики. «У некоторых компаний в регионе есть бизнес-контакты с Украиной и акции на Украине, особенно в сельскохозяйственном секторе», — заявили специалисты.

Подчеркивается, что Россия является основным поставщиком энергоресурсов в Европу, поэтому любые перебои с поставками газа станут особой проблемой для компаний, зависящих от российского топлива. В их числе аналитики Amundi назвали Volkswagen, Siemens и химический концерн BASF. Эксперты Goldman Sachs Group также включили в список рискующих фирм производителя автомобильных шин Pirelli.

Аналитики JPMorgan Chase & Co в список рискующих пострадать от эскалации конфликта на Украине копаний включили немецкого производителя упаковок Verallia Deutschland, лондонскую Eurasia Mining, добывающую платину на Урале и Кольском полуострове, и австрийскую нефтесервисную компанию Petro Welt Technologies. В Азии уязвимыми могут быть сингапурская Food Empire Holdings, Japan Petroleum Exploration и производитель кофе CCL Products India. Также аналитики Morgan Stanley назвали уязвимым швейцарского производителя напитков Coca-Cola HBC.

Ранее западные аналитики оценили возможность российского наступления на Украину. Как сообщили в The Guardian, военные эксперты сделали вывод, что у России в настоящий момент нет возможностей для наступления на Киев и захвата территории Украины.