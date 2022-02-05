В Пекине сотрудник службы безопасности сорвал прямой эфир и попал на видео

Сотрудник службы безопасности зимних Олимпийских игр прервал корреспондента нидерландского телеканала NOS Сьерда ден Дааса (Sjoerd den Daas) и сорвал прямой эфир, схватив мужчину. Кадры, запечатлевшие инцидент, опубликовали в Twitter-аккаунте канала.

На запись попали кадры, на которых видно, как к работающему репортеру подходит мужчина с красной повязкой на руке. Он обхватывает сотрудника телеканала и толкает его прочь от камеры, вынуждая покинуть занимаемое место близ Национального стадиона, известного как «Птичье гнездо», где проходила церемония открытия игр.

«Охранники оттеснили нашего корреспондента (ден Дааса) от камеры в 12:00 в прямом эфире NOS Journaal. К сожалению, журналисты все чаще сталкиваются с подобным [обращением] в Китае. Он (ден Даас) в порядке и смог закончить репортаж через несколько минут», — уточнили в опубликованном посте.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 состоялась в Пекине 4 февраля. Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля.