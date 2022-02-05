США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе

Коллеги из США обратились к российским специалистам с просьбой снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту», — указал он.

Баллистик добавил, что теперь полеты будут происходить на три километра ниже, не 419, а 416 километров от Земли. Такая орбита, по его словам, может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении МКС.

В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил о планах США затопить станцию после завершения ее эксплуатации. По его словам, американские коллеги обратились к России с просьбой разработать сценарий по сведению станции с орбиты.

