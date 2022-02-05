Житель Сургута пять лет удерживал в рабстве девушку из Нигерии

Девушка из Нигерии, которую пять лет удерживал в рабстве житель Сургута, скоро вернется домой. Об этом сообщили представители общественной организации «Альтернатива» в своем официальном Telegram-канале.

«Девушка по имени Осафамен из Нигерии в 2016 году приехала в Москву, где повстречала Сергея, в которого влюбилась. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в родной город — Сургут. По приезде мужчина отобрал у девушки документы, через какое-то время он начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых и по сей день нет никаких документов», — сообщается в канале организации.

Осафемен не могла уйти из дома от мужа-тирана из страха, что за просроченные документы ее арестуют и отправят в тюрьму. Пять лет она провела без возможности пользоваться телефоном, однако все же смогла установить контакт с родителями и представителями «Альтернативы» — организации, которая борется с рабством.

Полиция Сургута не получала никаких заявлений о побоях или насильном содержании. Они сообщили, что Осафамен до сих пор проживает с мужем и детьми, которые не имеют никаких документов и воспитываются в домашних условиях. Правоохранители также уточнили, что ее паспорт просрочен более чем на четыре года.

Девушка сообщила, что после публичной огласки она смогла начать процесс восстановления документов и подтверждения материнства над детьми, которых она хочет забрать с собой в Нигерию после завершения всех бюрократических процедур.

В конце декабря прошлого года СМИ сообщили о жителе Барнаула, который приехал в Санкт-Петербург на работу и попал в рабство. Ему пообещали зарплату в 60 тысяч рублей и проживание. Однако по приезду его вместе с другими работниками заперли на неизвестном складе и отобрали паспорта. Мужчине удалось выбраться из заточения и добраться на попутках в Москву, где ему помогли представители «Альтернативы». Он смог вернуться домой к родителям и встретить Новый год в кругу семьи.