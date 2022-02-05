Эксперт оценил вероятность ухода зарубежных IT-гигантов из России

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков оценил вероятность ухода иностранных IT-компаний из России после принятия закона о «приземлении», в рамках которого они обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в стране представительство. Его комментарий передает РИА Новости.

По мнению эксперта, выполнение зарубежными IT-гигантами требований российского законодательства говорит о том, что им интересен российский рынок. «Это [исполнение компаниями закон] означает, что они не уйдут из России, а, значит, у российских пользователей останется доступ к их сервисам», — заявил он.

Зыков добавил, что теперь у россиян появится возможность подавать в суд на иностранные корпорации и защищать свои интересы и права на территории в России в случае, если они не согласны с какими-то действиями IT-гигантов.

Ранее в феврале сообщалось, что американская компания Apple первой в рамках закона о «приземлении» открыла представительство России. До этого стало известно, что личные кабинеты на сайте Роскомнадзора появились у мессенджера Viber, соцсетей Twitter и Likee.

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний начал действовать в России с 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, если аудитория онлайн-ресурсов организаций, зарегистрированных за пределами страны, за сутки составляет больше 500 тысяч человек, то корпорации должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в стране филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.