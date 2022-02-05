Украина отправила Германии «список пожеланий» военной помощи

Украина направила Германии список, где указала свои пожелания из военной помощи, сообщило агентство dpa в Twitter.

«Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую ей в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. Он заявил об отсутствии раскола в НАТО по вопросу помощи Украине, поскольку альянс «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине». Он отметил, что решение некоторых членов НАТО отправлять Украине оружие не должно разделить партнеров.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.