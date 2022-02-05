Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач сравнил пользу черного и белого угля

Фармаколог Кондрахин заявил, что белый уголь полезнее активированного черного

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог Андрей Кондрахин сравнил пользу известного черного активированного угля и белого — сорбента нового поколения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач отметил, что второй препарат назвать углем можно с натяжкой, это пищевая добавка, в которой действующим веществом является диоксид кремния, в то время как черный уголь — это собственно углеродсодержащее вещество, получаемое из древесного угля.

Кондрахин заявил, что белый уголь полезнее черного, поскольку он является сорбционным веществом четвертого поколения, позволяющего убрать токсины из желудка более эффективно.

«Таблетка белого угля довольно мягкая и при приеме быстро растворяется. Целые горсти, как это делают с черным углем, принимать не надо. На 10 килограммов веса нужна одна таблетка черного активированного угля. То есть, если человек весит сто килограммов, он должен выпить всю упаковку», — добавил врач.

По словам Кондрахина, таблетки черного угля за счет острых краев могут травмировать слизистую оболочку кишечника, кроме того, он может спровоцировать воспаление, если будет долго находиться в организме, и сам по себе более токсичен и обладает канцерогенными свойствами, как все сгоревшее. Белый уголь легче выводится из организма, что исключает передозировку.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили, что прием обезболивающих препаратов может привести к повреждению слизистой оболочки желудка и, как следствие, возникновению язвы. Они назвали ряд признаков, указывающих на ее появление. Медики уточнили, что главным симптомом язвы является ощущение жжения после приема пищи.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Польше назвали условие для запуска «Северного потока-2»
Крымские ученые разработали метод обнаружения надвигающегося землетрясения
США назвали свою единственную гиперзвуковую противоракету
Организаторы Игр отреагировали на жалобы на еду в карантинном отеле Пекина
Назван способ определить наличие диабета по необычному привкусу во рту
Россияне начали лучше платить по кредитам
В России резко подорожали услуги частных мастеров
Врач сравнил пользу черного и белого угля
Россиянам назвали стоимость проживания на Бали
Медики предупредили о риске развития болезни Альцгеймера после коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.