Муж заглянул в телефон супруги и случайно узнал ее тайну

Мужчина с ником get_probed2 рассказал на развлекательном портале Reddit, как заглянул в телефон жены и случайно узнал ее тайну. Автор публикации признался, что обнаружил в смартфоне доказательства измен супруги. В комментариях пользователи посочувствовали ему и дали советы, как поступить в сложившейся ситуации.

По словам рассказчика, они с женой были вместе шесть лет, у них также есть дети. Однажды его партнерша пришла домой нетрезвой после вечеринки с коллегами и отправилась спать. «Я почти уснул, как вдруг ее телефон громко зазвенел, возвращая меня в сознание. Я увидел, что она не отреагировала, (...) и взял телефон, чтобы поставить на беззвучный режим», — рассказал мужчина. Однако на экране смартфона автор поста увидел сообщение от парня, который был в числе тех, с кем жена находилась на вечеринке. Этот молодой человек пожелал женщине спокойной ночи, назвав ее при этом любимой.

После обнаружения неожиданного сообщения мужчина впервые решил тщательно проверить смартфон жены. «Что я выяснил: она переспала как минимум с одним из моих, теперь уже бывших, друзей; у нее связь без интимных отношений с одним из друзей из колледжа (также женатым). (...) А еще она невероятно активна в приложении для знакомств», — описал свои открытия мужчина. Как отметил пользователь Reddit, обнаруженное рассердило его.

Многие комментаторы порекомендовали мужчине пока не рассказывать супруге о его открытии и вместо этого обратиться к специалистам. «Немедленно найди себе адвоката [по бракоразводным процессам] и поступай так, как тебе скажут», «Начни искать для себя психотерапевта и юриста», — порекомендовали юзеры.

Автор публикации через какое-то время обновил пост и рассказал о продолжении ситуации. Мужчина признался, что все-таки обсудил с женой произошедшее и супруга подтвердила все его открытия. По его словам, он решил временно жить у друзей и ходить к психологу.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что выгнала из дома свекровь и запретила ей возвращаться. Причиной гнева стал тот факт, что родственница решила повесить фотографию мужа девушки с его бывшей супругой.