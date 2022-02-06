Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден ушел от ответа на вопрос об отправке подразделений США в Европу

Президент США Байден ушел от ответа на вопрос об отправке подразделений ВС США в Европу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Джо Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений Вооруженных сил (ВС) США в Европу. Его слова в воскресенье, 6 февраля, передает ТАСС.

«Я не собираюсь выдвигать предположения», — сказал он.

3 февраля постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов подчеркивал, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» на Украине к силовому решению ситуации с ростом напряженности на границах. Он подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.

Американская администрация объявила в конце января, что отправляет в европейские страны дополнительно 8,5 тысячи солдат.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден ушел от ответа на вопрос об отправке подразделений США в Европу
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях омикрон-штамма у детей
Российская учительница пожаловалась на увольнение из-за стихов Хармса
Россиянам пообещали «мартовское тепло» на следующей неделе
Байден высказался об отношениях России и Китая
Россия ответила на обвинение в стягивании 70 процентов «сил вторжения» к Украине
Полиция задержала стрелявшего на свадьбе из автомата Калашникова россиянина
Евросоюз начнет работать над увеличением реверса газа на Украину
Дрифт коммунальщиков на тракторах рассмешил россиян
Глава Миноброны Украины оценил вероятность эскалации на границе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.