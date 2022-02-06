Байден ушел от ответа на вопрос об отправке подразделений США в Европу

Президент США Джо Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений Вооруженных сил (ВС) США в Европу. Его слова в воскресенье, 6 февраля, передает ТАСС.

«Я не собираюсь выдвигать предположения», — сказал он.

3 февраля постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов подчеркивал, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» на Украине к силовому решению ситуации с ростом напряженности на границах. Он подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.

Американская администрация объявила в конце января, что отправляет в европейские страны дополнительно 8,5 тысячи солдат.