Байден ушел от ответа на вопрос об отправке подразделений США в Европу
Президент США Байден ушел от ответа на вопрос об отправке подразделений ВС США в Европу
Президент США Джо Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений Вооруженных сил (ВС) США в Европу. Его слова в воскресенье, 6 февраля, передает ТАСС.
«Я не собираюсь выдвигать предположения», — сказал он.
3 февраля постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов подчеркивал, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» на Украине к силовому решению ситуации с ростом напряженности на границах. Он подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.
Американская администрация объявила в конце января, что отправляет в европейские страны дополнительно 8,5 тысячи солдат.