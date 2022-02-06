Байден высказался об отношениях России и Китая

Президент США Джо Байден высказался об отношениях между Россией и Китаем после состоявшейся в Пекине встречи российского лидера Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК КНР Си Цзиньпином. Его слова в воскресенье, 6 февраля, приводит ТАСС.

Так Байден ответил на вопрос журналистов о российско-китайских отношениях после саммита в Пекине.

«В этом нет ничего нового», — высказался американский президент.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Президент России в ходе встречи с китайским коллегой заявил о беспрецедентном характере отношений России и КНР. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее теплой, партнерской и союзнической.