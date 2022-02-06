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Биолог предупредил об ускоренном старении организма из-за COVID-19

Биолог Скулачев предупредил, что организм непривитого от COVID-19 стареет на 10 лет

Фото: Kirill Braga / Reuters

Коронавирусная инфекция приводит к ускоренному старению, а постковидный синдром похож на неожиданный приход старости. Об этом в интервью радио Sputnik заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Он пояснил, что организм непривитого человека, заболевшего COVID-19, за 10 дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет. Скулачев отметил, что именно с данным фактором связана высокая смертность от коронавируса среди пожилых людей: многим из них не суждено прожить следующие десять лет.

При этом специалист допустил, что подобное ускоренное старение обратимо. «В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту», — сказал Скулачев.

Биолог также отметил, что у вакцинированных людей данный процесс менее выражен. Это связано с тем, что у привитых пациентов болезнь протекает в более легкой форме, объяснил он.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что быстрая утомляемость и нарушения памяти являются главными последствиями перенесенного коронавируса. Он уточнил, что у пациентов моложе 60 лет данные последствия в среднем длятся две-три недели, а у пациентов старше 65 лет — до двух-трех месяцев.

Ксения Назарова
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