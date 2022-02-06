Джонсону предрекли неизбежный уход с поста премьера Британии

Отстранение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своего поста неизбежно, заявил член Консервативной партии Чарльз Уокер. Об этом 6 февраля пишет Guardian.

«Это неизбежно закончится тем, что он уйдет, поэтому я просто хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом», — сказал он.

Депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд также выразил мнение, что для Джонсона текущая ситуация «определенно похожа на начало конца».

В конце января 2022 года старшая госслужащая аппарата правительства Британии Сью Грей опубликовала отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в стране некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы.

После этого скандала в команде премьер-министра произошли массовые отставки.