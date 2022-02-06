Раскрыт секретный доклад ООН по Северной Корее

Северная Корея в прошлом году продолжала развитие программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом говорится в секретном докладе Совбеза ООН, выдержки из которого публикует Reuters.

Независимые наблюдатели, контролирующие выполнение наложенных на Пхеньян санкций, указали, что КНДР наращивает потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов, а также значительно продвинулась в испытаниях ракет. «КНДР продемонстрировала повышенные возможности быстрого развертывания, широкую мобильность (в том числе на море) и повышенную устойчивость своих ракетных войск», — заявили эксперты. При этом Северная Корея искала документацию и технологии для своих программ за рубежом, при этом часть информации могла быть добыта хакерами.

Также КНДР обвинили в хакерских атаках на криптовалютные биржи. По утверждению экспертов, киберпреступления приносят значительную часть доходов в казну государства.

Гуманитарную ситуацию в Северной Корее наблюдатели охарактеризовали как «ухудшающуюся». Наиболее вероятной причиной этого называют прекращение большинства внешних контактов из-за пандемии коронавируса. При этом в Совбезе ООН признали, что из-за отсутствия информации было трудно определить, насколько санкции Всемирной организации непреднамеренно нанесли вред гражданскому населению КНДР.