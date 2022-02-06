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В Боливии обнаружили новые запасы природного газа

Президент Боливии Луис Арсе заявил об обнаружении новых крупных запасов природного газа

Фото: Shutterstock

В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа. Об этом президент страны Луис Арсе сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Сообщаем Боливии, что разведка [месторождений], которую мы начали в прошлом году, дала результаты», — написал он.

По словам Арсе, запасы газа обнаружены на месторождении Маргарита-Уакайя между департаментами Тариха и Чукисака. Их потенциал добычи составляет 3 миллиона кубометров в день.

Ранее сообщалось, что европейские подземные хранилища газа на начало февраля опустели уже на 85 процентов от объема топлива, закачанного летом. При этом объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27 процентов, или на 13,4 миллиарда кубометров, меньше прошлогоднего уровня. С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа достиг рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.

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Майя Гавашели
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