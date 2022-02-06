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Вирусолог спрогнозировал судьбу коронавируса

Вирусолог Альтштейн: коронавирус останется, но не будет состояния пандемии

Фото: Unsplash

Коронавирус уйдет из человеческой популяции через какое-то количество времени, но не полностью. Такой прогноз дал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с агентством URA.ru.

«В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — заявил он. По словам Альтштейна, «перспективы у вируса плохие».

Вирусолог пояснил, что люди будут продолжать заражаться, однако не будет состояния пандемии. По словам Альтштейна, в настоящее время в мире уже очень много проиммунизированных людей. При этом он отметил, что ученые еще долго будут заниматься изучением COVID-19.

Ранее Альтштейн объяснил снижение опасности COVID-19. По его словам, это связано с тем, что омикрон-штамм лучше размножается в верхних дыхательных путях, чем в легких. Однако не стоит считать омикрон безвредным, так как он все равно способен поражать легкие и вызывать пневмонию, добавил он.

Ксения Назарова
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