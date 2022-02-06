Гиена ускользнула от погнавшейся за ней игривой львицы и попала на видео

Бурая гиена ускользнула от внезапно погнавшейся за ней игривой львицы и спаслась от хищницы на глазах у туристов. Животные попали на видео, которое опубликовано на странице Latest Sughtings в YouTube.

36-летний гид Джордан Дэвидсон, работающий на сафари в ЮАР, рассказал, что вместе с группой наблюдал за бегемотом, когда другой гид сообщил им, что поблизости молодая львица охотится на бурую гиену. «Мы были в нескольких минутах езды оттуда, и сначала я подумал, что мы все пропустим. Но мы решили попытать удачу», — отметил он.

В результате группа успела увидеть, как львица подбирается к гиене, которая в этот момент занималась поиском пищи. «Подъехав поближе, мы увидели, как львица пробирается через кусты на глубоком канале. К югу, на другом канале, мы увидели гиену, которая ходила там и вынюхивала пищу. Она не видела, что рядом с ней находится хищница», — описал ситуацию Дэвидсон.

Он пояснил, что эта львица не относится к прайду и живет в одиночку. Бурые гиены живут кланами, но ищут еду поодиночке. Это очень скрытные животные, которых редко можно увидеть днем. «Нам повезло, так как было холодное облачное утро, поэтому гиены дольше оставались на виду. Мне было очень интересно посмотреть, как гиена будет защищаться от невероятно сильной львицы», — признался гид.

Дэвидсону удалось остановиться недалеко от места, где находилась гиена. «Все произошло довольно быстро. Львица погналась за гиеной, но, к нашему удивлению, не убила ее. Возможно, у нее было игривое настроение, или странные звуки, которые издавала гиена, отпугнули ее. Может быть, длинный мех позволил гиене ускользнуть из когтей львицы и смутил ее», — поделился предположениями гид. Он подчеркнул, что это было удивительное зрелище.

Ранее сообщалось, что стая гиен напала на львицу в кенийском заповеднике Масаи-Мара, однако на помощь хищной кошке пришли ее родственницы. Схватка, попавшая на видео, произошла на глазах у туристов.