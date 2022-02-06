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В Турции задержали автора оскорбительных комментариев о болезни Эрдогана

В Турции начали расследование из-за оскорблений заболевшего COVID-19 Эрдогана в соцсетях

Фото: Shutterstock

Прокуратура Турции начала расследование против авторов оскорбительных комментариев под постом президента Реджепа Эрдогана о том, что он вместе с женой заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Одного из подозреваемых уже задержали в Стамбуле. Его обвиняют в публикации провокационного и оскорбительного контента. Сообщения в соцсети сочли достаточными для состава преступления.

5 февраля Эрдоган с женой заболели COVID-19. По сообщению президента, у него диагностировали омикрон-штамм. Тем не менее турецкий лидер заявил, что чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу из дома.

Сообщается, что Эрдоган вакцинировался от коронавируса в 2021 году. Он прививался китайской вакциной от компании Sinopharm, а затем ревакцинировался препаратом Pfizer-BioNTech.

Турецкий лидер и его супруга Эмине Эрдоган ранее посещали Киев. В столице Украины Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в том числе общался с ним наедине.

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Дмитрий Настасьев
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