Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что после общения глав государств тет-а-тет состоится десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под председательством президентов.

Кроме того, в рамках визита Эрдогана на Украину лидеры планируют подписать двусторонние документы и встретиться с представителями СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Киев в четверг, 3 февраля. Турецкого президента в аэропорту встретил почетный караул, а также традиционное угощение с хлебом и солью.

Ранее он предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому прилететь в Турцию, чтобы уладить разногласия между государствами. По его словам, Анкара не заинтересована в конфликте Киева и Москвы.