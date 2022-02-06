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Президент Израиля обсудил с Эрдоганом возможность встречи

Президент Израиля Герцог обсудил с турецким коллегой Эрдоганом возможность скорой встречи
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Christopher Pike / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора вечером в воскресенье, 6 февраля, с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил возможность скорой встречи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы еврейского государства.

Кроме того, лидер Израиля пожелал Эрдогану крепкого здоровья и скорейшего излечения от COVID-19.

5 февраля Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом. Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Марина Совина
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