Названа причина отсутствия дочери Куравлева на похоронах артиста

Дочь народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Екатерина пропустила похороны отца из-за болезни. Об этом сообщает НТВ.

Сын артиста Василий Куравлев объяснил отсутствие 59-летней сестры тем, что врачи заподозрили у нее коронавирус. Кроме того, женщина оказалась под серьезным стрессом, последние годы уделяя все внимание отцу.

Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 1 февраля. Актер похоронен рядом с супругой Ниной Куравлевой, которая скончалась в 2012 году. Они прожили вместе более 50 лет.

О смерти 85-летнего Куравлева стало известно 30 января. Он скончался после остановки сердца.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Живет такой парень», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и другие.