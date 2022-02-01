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Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве похоронили народного артиста РСФСР Леонида Куравлева

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что актер похоронен рядом с супругой Ниной Куравлевой, которая скончалась в 2012 году. Они прожили вместе более 50 лет.

О смерти 85-летнего Леонида Куравлева стало известно 30 января. Он скончался после остановки сердца.

10 января актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. Позднее у него выявили обширное поражение легких и цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга. 21 января сообщалось, что артиста перевели из больницы в Коммунарке в хоспис.

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Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и другие. В 1977 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

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Марина Погосян
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