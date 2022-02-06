Сборная России потеряла хоккеиста перед началом олимпийского турнира

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко не примет участия в олимпийском турнире из-за микротравмы. Об этом в эфире Первого канала сообщил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

Ковальчук рассказал, что хоккеист получил микротравму и покинул расположение команды. Сроки восстановления 26-летнего игрока не называются.

Кузьменко выступает за санкт-петербургский СКА. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 он принял участие в 45 матчах, где забросил 20 шайб и сделал 33 результативных действия.

Сборная Россия на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией. Первый матч национальная команда проведет против швейцарцев 9 февраля. Он начнется в 07:00 по московскому времени.