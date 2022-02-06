Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

«Северный поток-2» назвали серьезной угрозой для Украины

Глава «Оператора ГТС Украины» пообещал воспрепятствовать сертификации «Северного потока-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Запуск трубопровода «Северный поток-2» назвали серьезной угрозой для Украины. Как сообщает РИА Новости, заявление генерального директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона прозвучало в эфире телеканала «Украина 24».

«Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация (газопровода, — прим. "Ленты.ру") — это бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор. Кроме того, будет задействована Европейская комиссия», — сказал Макогон.

Он пообещал, что «Оператор ГТС Украины» будет активно принимать участие в этом процессе и попытается воспрепятствовать сертификации «Северного потока-2». При этом Макогон отметил, что окончательное решение вопроса «зависит от комплекса факторов, включая геополитический».

Тем временем в Германии предрекли отказ от «Северного потока-2» из-за Украины. Об этом заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг, отметивший, что пока не готов озвучить другие шаги, которые предпримет Германия в случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
В Германии предрекли отказ от «Северного потока-2» из-за Украины
Лукашенко оценил возможность войны в Европе
Лукашенко назвал условие для выхода для пенсию
Лукашенко раскрыл план действий на случай войны Киева против Донбасса
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Российского студента посадят на восемь лет за подготовку теракта
Россияне отдохнули на Кипре и назвали недостающие русским черты местных жителей
Покинувшая Афганистан последней дивизия ВВС США прибыла в Польшу
Умерла известная индийская певица и актриса Лата Мангешкар
«Северный поток-2» назвали серьезной угрозой для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.