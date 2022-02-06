Запуск трубопровода «Северный поток-2» назвали серьезной угрозой для Украины. Как сообщает РИА Новости, заявление генерального директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона прозвучало в эфире телеканала «Украина 24».

«Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация (газопровода, — прим. "Ленты.ру") — это бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор. Кроме того, будет задействована Европейская комиссия», — сказал Макогон.

Он пообещал, что «Оператор ГТС Украины» будет активно принимать участие в этом процессе и попытается воспрепятствовать сертификации «Северного потока-2». При этом Макогон отметил, что окончательное решение вопроса «зависит от комплекса факторов, включая геополитический».

Тем временем в Германии предрекли отказ от «Северного потока-2» из-за Украины. Об этом заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг, отметивший, что пока не готов озвучить другие шаги, которые предпримет Германия в случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе.