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Коррекцию орбиты МКС перенесли

«Роскосмос» сообщил о переносе коррекции орбиты МКС на 8 февраля

Фото: Shutterstock

«Роскосмос» отложил коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) до 8 февраля. Об этом в воскресенье, 6 февраля, пишет ТАСС.

Уточняется, что маневр по изменению орбиты перенесли по баллистическим условиям. Планируется, что он состоится 8 февраля в 10:56 по московскому времени.

Для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18». Они проработают 142,3 секунды.

Изначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 6 февраля в 12:30. Двигатели «Прогресса МС-18» должны были проработать 109,4 секунды. Предполагалось также, что в результате орбита будет увеличена на 400 метров. Маневр необходим для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля «Союз МС-21» и посадкой спускаемого аппарата «Союз МС-19».

В ноябре 2021 года исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в 2022 году начнется эскизное проектирование российской орбитальной станции.

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Евгения Куликова
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