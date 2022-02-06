Скрывавшегося в Киеве осужденного блогера из Казахстана задержали в Алма-Ате

В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного в Казахстане блогера и активиста Ермека Нарымабева, который несколько лет скрывался в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры, передает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, Нарымбаев находился в розыске. Его поместили в следственный изолятор.

В 2016 году Нарымбаева приговорили к трем годам лишения свободы по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». В марте того же года наказание смягчили на ограничение свободы на тот же срок, после чего активист уехал из Казахстана на Украину, несмотря на запрет.

Нарымбаев анонсировал свое возвращение в Казахстан 23 января. В социальных сетях он говорил, что надеется на диалог с властями после возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что в Казахстане после беспорядков задержали приверженцев радикальных течений. По данным на 4 февраля, было возбуждено 2750 уголовных дел, арестованы 802 человека.

2 января в стране начались массовые протесты из-за резкого роста цен на автомобильное топливо. Позднее экономические требования сменились политическими, начались беспорядки, которые подавлялись при помощи армии. Жертвами беспорядков и столкновений стали 225 человек.