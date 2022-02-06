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В США предсказали сценарий возможного начала конфликта между Россией и Украиной

Гендиректор NI Саймс: в случае агрессии в свою сторону Россия будет действовать решительно

Фото: РИА Новости

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между Россией и Украиной. Его статья опубликована на сайте издания.

По словам гендиректора, в декабре прошлого года он побеседовал с представителями российской политической элиты, которые заявили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов. «Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую ​​возможность», — отметил он. В то же время Саймс подчеркнул, что в случае агрессии в сторону России она будет действовать решительно.

Ранее Reuters сообщило, что, по подсчетам неназванных чиновников в США, в случае «полномасштабного вторжения» России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек.

Марина Совина
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