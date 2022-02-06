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Германия отказалась поставлять летальное оружие на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок летального оружия на Украину

Фото: Michael Kappeler / AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия откажется от поставок летального оружие на Украину. Как сообщает ТАСС, заявление прозвучало в интервью немецкого лидера, которое он дал телеканалу ARD перед отлетом в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом.

«Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем его на Украину», — констатировал Шольц.

Он добавил, что его предшественница на посту канцлера Германии Ангела Меркель придерживалась такой же позиции, и именно ее Шольц считает правильной. По сведениям главы ФРГ, опросы мнений внутри страны доказывают, что жители Германии разделяет точку зрения властей по этому вопросу.

В этом же интервью Шольц пригрозил России «очень жесткими санкциями» в случае атаки на Украину. Отвечая на вопрос о том, будут ли эти санкции включать меры против газопровода «Северный поток-2», канцлер ФРГ отметил, что «нет ничего, что исключено».

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Артур Галеев
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