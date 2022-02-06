Захарова рассказала о роли звонка из Китая на сроки операции ОДКБ в Казахстане

Между сроками вывода сил ОДКБ из Казахстана и звонком министра иностранных дел Китая главе МИД Сергею Лаврову нет никакой связи. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимается членами ОДКБ. Китай не является членом этой организации», — рассказала Захарова. Она также добавила, что прекращение информационного сопровождения операции связано с фактическим ее завершением и исключила роль любых других государств в процессе.

Таким образом Захарова ответила журналистке «Эха Москвы» Юлии Латыниной, которая связала быстрый вывод сил ОДКБ из Казахстана с китайским влиянием. Дипломат нашла подобные размышления некорректными. «Вопрос об уровне экспертов наших либеральных СМИ, в том числе на "Эхе Москвы", встал в полный рост», — возмутилась Захарова.

Миротворческих силы ОДКБ вошли в Казахстан 6 января 2022 года по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева на фоне массовых беспорядков в Алма-Ате и других крупных городах страны. В составе контингента были военные Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. По просьбе Токаева они взяли под охрану основные объекты инфраструктуры и правительственные здания, пока казахстанские силовики наводили порядок в республике. 15 января силы ОДКБ покинули Казахстан.

Ранее Захарова остро отреагировала на ложное сообщение Bloomberg о якобы начале «российского вторжения» на Украину. Представитель МИД назвала авторов публикации извращенцами.