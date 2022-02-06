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Назван способ вакцинации от коронавируса детей до шести лет

Гинцбург допустил вакцинацию от коронавируса детей до 6 лет интраназальным препаратом

Фото: Shutterstock

Детей до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интраназальным препаратом. Такой способ, как сообщает ТАСС, допустил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что речь идет о россиянах, которым уже исполнилось шесть месяцев.

Ранее Минздрав заявил об использовании назальной вакцины от COVID-19 для повторной прививки. Это станет возможным после завершения клинических исследований препарата и его регистрации. По мнению Гинцбурга, благодаря использованию назальной формы «Спутника V» интервал для повторной вакцинации от COVID-19 может быть увеличен.

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Артур Галеев
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