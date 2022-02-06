Назван способ вакцинации от коронавируса детей до шести лет

Детей до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интраназальным препаратом. Такой способ, как сообщает ТАСС, допустил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что речь идет о россиянах, которым уже исполнилось шесть месяцев.

Ранее Минздрав заявил об использовании назальной вакцины от COVID-19 для повторной прививки. Это станет возможным после завершения клинических исследований препарата и его регистрации. По мнению Гинцбурга, благодаря использованию назальной формы «Спутника V» интервал для повторной вакцинации от COVID-19 может быть увеличен.