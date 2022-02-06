В Госдуме ответили на публикации о возможных жертвах вторжения России на Украину

За статьями агентства Reuters и газеты The New York Times о возможных жертвах гипотетического вторжения России на Украину стоит руководство США, желающее разжечь конфликт. Так на публикации ответил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, передает RT.

«Они делают все возможное для того, чтобы разгорелся новый конфликт, который в первую очередь выгоден им. Все те жертвы, о которых говорят СМИ, наверное, такой сценарий предполагают непосредственно руководители Пентагона и Белого дома», — сказал он.

По мнению депутата, США думают только о решении своих «геополитических задач и используют Украину лишь как инструмент для влияния и воздействия на Россию». Туров указал, что американская сторона продолжает агрессивную политику и ведет гибридную войну, используя братский украинский народ, который находится «под внешним управлением».

Ранее агентство Reuters и газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщили, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. В США подсчитали, что украинские войска могут потерять от 5↓тысяч до 25 тысяч военных, российские — от 3 тысяч до 10 тысяч военнослужащих. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 тысяч до 50 тысяч человек.