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Спутники Маска стали мешать изучению опасных астероидов

Ученые выяснили, что спутники Starlink от SpaceX портят 18% сделанных астрономами снимков

Фото: Nacho Doce / Reuters

Ученые заявили, что спутники Starlink компании SpaceX, заполнившие собой низкую околоземную орбиту, мешают изучать опасные объекты, такие как астероиды и кометы. Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

В рамках исследования ученые изучили около 300 тысяч снимков, сделанных астрономами в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Выяснилось, что с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года произошло 35-кратное увеличение количества поврежденных изображений. Как объясняют специалисты, спутники глобального интернета предпринимателя Илона Маска отражают солнечный свет, из-за чего оставляют полосы на фотографиях.

Исследователи обратили внимание, что больше всего спутники повлияли на съемки в сумерках: доля изображений с полосами, сделанных в это время, увеличилась с менее чем 0,5 процента до 18 процентов.

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При этом ученые отметили, что компания попыталась решить данную проблему. В частности, установление специальных солнцезащитных козырьков позволило снизить яркость отражаемого света в 4,6 раза.

В августе 2021 года британские ученые заявили, что устройства системы Starlink являются опасными для других спутников на земной орбите. По словам специалистов, только из-за спутников Starlink еженедельно происходит около 1600 опасных сближений с другими объектами.

Ксения Назарова
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