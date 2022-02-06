В США снова рассказали о победе Путина над планами США

Российский президент Владимир Путин смог достигнуть своих стратегических целей без войны на Украине. Он достиг победы над планами США в Европе без военной операции, пишет The Spectator World.

Издание рассуждает, что угроза «российского вторжения» на Украину сыграла против США и показала отсутствие единства в рядах НАТО. «Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. (…) Соединенные Штаты показали себя как ненадежный союзник (…) НАТО уже разделена и бессильна», — объяснили свою мысль авторы материала.

По мнению издания, фактически Соединенным Штатам помешали их же союзники — Германия и Франция. Страны, будучи некогда разрушенными при содействии США империями, защищают в Европе собственные интересы, которые расходятся с американскими.

В материале приходят к выводу, что европейские страны снова будут вести более независимую политику, ориентируясь на собственные национальные интересы в родном регионе. «Теперь, когда американское доверие и согласованность исчезают, они реагируют тем, что становятся более британцами, французами, немцами и русскими, чем когда-либо», — рассказали авторы. По их словам, таким образом Путин переиграл США и НАТО в Европе.

После Первой мировой войны большинство стран Европы постепенно переходили из статуса империй в национальные государства. Процесс деколонизации, шедший при активной поддержке США и СССР, положил конец господству Британии и Франции во многих регионах мира. Потерявшие много сил в этой борьбе, многие европейские страны были вынуждены перейти в блок НАТО или присоединиться к соцблоку. Советская Россия при этом не стала национальным государством для русского народа — Союз отстаивал на мировой арене идеологию марксизма-ленинизма и интернационализм.

Американские СМИ и публичные лица неоднократно заявляли о политических победах Путина. Такое мнение выражали авторы The American Spectator, отмечая, что Вашингтон так и не ввел санкций против России. В очередной раз в декабре 2021 года подобную позицию озвучивал бывший американский посол Майкл Макфол, рассказывая, что России удалось отстоять интересы проекта «Северный поток-2».