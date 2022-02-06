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Отсутствие рукопожатия на встрече Путина и Си Цзиньпина объяснили

В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина мерами безопасности

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Отсутствие традиционного рукопожатия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Пекине было согласовано заранее протокольными службами двух стран по просьбе китайской стороны, объяснил представитель Кремля Владислав Китаев. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что этот жест обусловлен исключительно антиковидными мерами и в нем нет никакой политики. «Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — рассказал Китаев.

Глава президентского протокола напомнил также, что подобная практика в годы пандемии не редкость. По его словам, во время визита бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель аналогичная просьба не пожимать ей руку поступала и от ее протокола.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее теплой, партнерской и союзнической.

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Евгения Куликова
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